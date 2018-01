Fonds ermöglicht 133 neue Wohneinheiten

Die Wohnungsbaugesellschaften ziehen für das Jahr 2017 positive Bilanz. In einer Pressemitteilung, die am Dienstagmorgen veröffentlicht wurde, sagte das Ministerium: «Der Wohnungsfonds und der Fonds für Wohnungswesen der Nationalen Gesellschaft für verbilligtes Wohneigentum (Société nationale des habitations à bon marché – SNHBM) erreichten 2017 ihr bislang bestes Jahr seit 2009.»

Dies geht vor allem auf die Rechnung des Wohnungsfonds. Im Jahr 2016 wurde die Reform des Fonds vorbereitet. Gleichzeitig wurde die Zahl der Mitarbeiter von 63 auf 86 erhöht. Diese Änderung hat bereits im Jahr 2017 Früchte getragen. So konnten im vergangenen Jahr insgesamt 133 Wohneinheiten fertiggestellt werden. Im Jahr 2016 waren es hingegen nur 20.

Darüber hinaus kaufte der Wohnungsfonds im vergangenen Jahr Grundstücke und Gebäude für sechs Millionen Euro, auf denen weitere Bauprojekte geplant sind. So sollen im Jahr 2018 rund 180 neue Wohneinheiten entstehen. Bis 2020 sollen insgesamt 300 Wohneinheiten fertiggestellt werden.

Geplante Projekte

In den kommenden Jahren arbeitet der Fonds an der Planung zahlreicher Projekte von unterschiedlicher Größe und in allen Regionen des Landes. Derzeit sind rund sechzig Standorte in Planung – darunter die Brachflächen Wiltz und Düdelingen, auf denen mittel- und langfristig 2000 Wohneinheiten entstehen sollen.

Die SNHBM hat 2017 mit dem Bau von 272 Wohneinheiten begonnen. Das Vorzeigeprojekt ist das Elmen-Projekt in Olm, wo 800 Wohneinheiten gebaut werden sollen. Der Baubeginn ist ebenfalls für 2018 geplant.

Grund für die Veröffentlichung der genauen Zahlen ist die Schätzung von Gilles Hempel, dem Präsident der Immobilienagentur (Agence immobilière sociale – AIS) im vergangenen November, bei der ein Mangel von rund 30.000 Sozialwohnungen in Luxemburg festgestellt wurde.



(Jérôme Wiss/L'essentiel)