Grüne Flüssigkeit gelangt in die Petruss

Nahe der Rue Saint Ulric in Luxemburg-Stadt ist am Donnerstag eine grüne Flüssigkeit in die Petruss getreten. Wenige Meter dahinter mündet der Fluss in die Alzette. Auf «L'essentiel»-Anfrage am Freitag konnte die Wasserwirtschaftsverwaltung noch nicht mitteilen, um was es sich bei der Substanz handelt. Dies wolle die Behörde jedoch so bald wie möglich nachholen.

Schon in den Jahren 2018 und 2019 war eine ähnliche Verschmutzung des Flusses beobachtet worden. Damals handelte es sich um eine ungiftige Substanz, die zur Bestimmung von Lecks in Rohren genutzt wird.

(fl/L'essentiel )