Der Knuedler erlangt traurige Berühmtheit

Das am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt am Knuedler in Luxemburg-Stadt durch eine umfallende Eisskulptur erschlagene Kind bewegt nicht nur die Medien in der Großregion, sondern in der ganzen Welt.

Neben der französischen, belgischen und deutschen Regionalpresse in der Großregion haben sich auch nationale Medien in Frankreich (Le Figaro, BFM TV, CNews), Belgien (Le Soir, RTBF) und Deutschland (Bild, RTL) für das Drama interessiert.

Darüber hinaus wurde in der englischsprachigen Presse in Großbritannien (The Sun, Sky News, The Mirror, Daily Mail) und in den Vereinigten Staaten (The New York Post) über den Unfall berichtet. Selbst in Asien widmeten sich zwei chinesische Medien (Oriental Daily und China Press) dem tragischen Vorfall.

(ol/L'essentiel)