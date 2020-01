Ist Koh-​​Lanta-​​Star Dylan Thiry ein Betrüger?

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Gemeint ist Dylan Thiry, den es seit einiger Zeit nur noch im Doppelpack mit seiner berühmten Freundin Fidji Ruiz gibt.

Immer wieder sorgte der Luxemburger – Model und Reality-Star – in der Vergangenheit für Gesprächsstoff. Bekanntgeworden ist er durch seinen (kurzen) Auftritt in der französischen Abenteuershow Koh-Lanta, die der Sender TF1 2017 ausstrahlte. Seine Freundin Fidji Ruiz hat schon an einem Dutzend Reality-Shows teilgenommen.

Was beide gemein haben: Über die sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram inszenieren sie sich immer wieder neu. Der ehemalige Soldat Thiry hat mehr als 600.000 Abonnenten auf Instagram. Seine Freundin hat mehr als doppelt so viele.

Verärgerte Kunden

Nun zeigen sich die Follower des Paares in den sozialen Netzwerken aber ziemlich wütend. Thiry und Ruiz haben auf Instagram Kopfhörer beworben. Das Problem: Die meisten der 60 Euro teuren Kopfhörer sind zwei Monate nach der Bestellung immer noch nicht bei den Kunden angekommen. Und die beschweren sich jetzt lautstark.

Deshalb wurde Mitte Dezember vergangenen Jahres sogar eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Mehr als 1500 Menschen sind mittlerweile Mitglied, auch Luxemburger sind betroffen. «Unsere Bestellungen sind nie angekommen. Ich selbst warte seit dem 14. November. Wir müssen darüber reden – nicht nur, damit wir unser Geld zurückbekommen, sondern auch, damit andere Leute nicht auch noch auf diesen Betrug reinfallen», sagt etwa ein Kunde aus dem Großherzogtum.

«Lieferverzögerungen sind normal.»

Eine kurze Recherche ergab, dass die Firma, die die Kopfhörer vermarktet, ihren Sitz in Luxemburg hat und dass ihr Betreiber kein Geringerer ist als... richtig: Dylan Thiry. Der Luxemburger selbst, der mittlerweile in Frankreich lebt, versuchte sich bei den Kunden zu erklären. Aufgrund des aktuellen Streiks in Frankreich würde es eben zu Lieferverzögerungen kommen, aber «jeder wird seine Bestellung bis spätestens Ende Januar bekommen», schreibt er.

Dies bestätigte auch Thirys Anwalt Jonathan Bellaiche gegenüber L'essentiel: «Es ist zu einer Art Lieferstau gekommen, weil super viele Menschen Bestellungen auf der Website aufgegeben haben. Lieferverzögerungen sind in diesem Fall normal, aber hier liegt sicher kein Betrug vor», erklärte der Anwalt. Viele User zweifeln jedoch daran.

«Schlechte Qualität, nur einer der zwei Kopfhörer funktioniert.»

Wer die Facebook-Einträge liest, stößt aber noch auf ein zweites Problem: Die Kopfhörer, die ausgeliefert wurden, entsprechen nicht den Kundenerwartungen. «Schlechte Qualität», «Gebrauchsanweisung auf Chinesisch», «nur einer der zwei Kopfhörer funktioniert», «Rauschen», «miese Verpackung», viele Kunden sind «angewidert».

Anwalt Bellaiche sagt dazu, dass Kunden, die nicht zufrieden sind, «die Möglichkeit haben, das Produkt zurückzugeben, wie es das Gesetz über Online-Verkäufe vorsieht».

Inzwischen ist die Causa Kopfhörer auch auf ehemalige Mitstreiter Thirys aus Reality-TV-Shows übergeschwappt, die dem Luxemburger öffentlich Betrug vorwerfen.

«Das sind einfach Konkurrenten, die meinem Mandanten schaden wollen», ist sich Anwalt Bellaiche sicher.

Excusez-moi je vais me montrer dure mais on est en 2020 et il y a encore AUTANT DE MONDE qui se fait avoir par les influenceurs? Je suis désolée mais avec tout ce qui est sorti à ce sujet, comment c'est possible???#21pods #Arnaque #DylanFidji #influenceurs #dropshipping pic.twitter.com/5EuMq9GUWx — La Pookie de YT (@La_Pookie_De_YT) January 20, 2020

Affaire 21 Pods : les premiers clients témoignent des écouteurs qu’ils ont reçus et ils sont... comment dire hallucinés ! Il ne s’agit pas de 21Pods mais de la marque InPods 12 (Plus d’infos dans ma Story sur Instagram) @larueofficiel des explications @DylanThiry_ et @fidji0601 ? pic.twitter.com/yiA3u9FU2V — Stéphane Larue (@larueofficiel) January 17, 2020

(fj/th/L'essentiel)