Luxemburger feiert ein Jahr lang sein Weltkulturerbe

Seit dem Jahr 1994 stehen die Festung und die Altstadt Luxemburgs auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes. 25 Jahre später stehen die Sehenswürdigkeiten im Fokus der Festlichkeiten, die bis zum 17. Dezember 2020 andauern werden. Auf dem Programm: geführte Radtouren, digitale Projekte in sozialen Netzwerken und zahlreiche Shows.

«Vor der Aufnahme durch die Unesco gab es das Mudam noch nicht und die Abtei Neumünster war noch kein Kulturzentrum. Die Verleihung des Labels hat uns ermutigt, den Wert unseres Erbes zu steigern», sagte Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, die am Montag das Festival «25 Joer Weltkulturierwen Lëtzebuerg» vorstellte. Bis Dezember 2020 wir das Programm in vier Teile gegliedert. Zu finden ist das Programm auf der Website patrimoinemondial.lu.

Für Kulturministerin Sam Tanson ist das Projekt nicht nur für Touristen interessant: «Auch unsere Bürger können dadurch der heimischen Kultur ein Stück näher kommen». Anlässlich der Eröffnung der Feierlichkeiten wurde vor der Abtei Neumünster eine 3D-Nachbildung des Palmyra-Bogens enthüllt, der 2015 in Syrien von Kämpfern des selbsternannten Islamischen Staates zerstört wurde. Der vom Institute of Digital Archcheology in Oxford geschaffene Bogen ist bis zum 29. Februar 2020 in Luxemburg zu sehen.

(Ana Martins/L'essentiel)