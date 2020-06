Die Coque steht nach der Öffnung hoch im Kurs

Nach einer zweimonatigen Zwangspause ist die Coque in Luxemburg-Stadt seit Dienstag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Allerdings geht auch im Sportzentrum auf dem Kirchberg noch nicht alles den gewohnten Gang. Die Sportler können das Schwimmbad, das Fitnessstudio, die Gastronomie und den Kletterbereich nur nach vorheriger Anmeldung nutzen. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Wartezeiten derzeit lang.

«Es hat sich ziemlich viel geändert. Spontan hierher zu kommen ist zurzeit nicht möglich», sagt der Geschäftsführer Christian Jung. Im Schwimmbad können 24 Personen zeitgleich zwei Stunden lang ihre Bahnen ziehen. Die kommenden 14 Tage sind bereits komplett ausgebucht.

« Nach so einer langen Zeit tut es wirklich gut, wieder seinem Hobby nachgehen zu können. »

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wurde in der Coque nichts dem Zufall überlassen. So gelten neben den zwei Metern Sicherheitsabstand auch ausgewiesene Bereiche in den Umkleidekabinen. Einzelne Bereiche werden zwischenzeitlich immer wieder gesperrt, um sie desinfizieren zu können.

Auch die Mitarbeiter im Kletterbereich begrüßten die Besucher am Dienstag. «Nach so einer langen Zeit tut es wirklich gut, wieder seinem Hobby nachgehen zu können. Die Wand macht wirklich Spaß. Für uns ist das ein großer Moment», sagt Marine.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)