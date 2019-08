Luxemburg legt Mercosur auf Eis

Luxemburg verzögert die Umsetzung des Mercosurabkommens. Die Regierung hat beschlossen, ihre Entscheidung über die Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und vier südamerikanischen Ländern (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay) einzufrieren, teilte sie am Samstagabend in einer Erklärung mit. Dies sei eine Reaktion auf die schweren Brände in den Amazonasgebieten, für die teilweise die brasilianische Entwaldungspolitik verantwortlich gemacht wird.

Brasilien muss Umweltverpflichtungen umsetzen

Die Regierung verweist in ihrer Erklärung auf ein Statement des Außenministers Jean Asselborn, der die Vertragsparteien des Mercosur an ihre Verpflichtung aus den Pariser Klimaschutzverträgen erinnert. Luxemburg erwarte von Brasilien, dass es vor Unterzeichnung des Freihandelsabkommens seinen Umweltverpflichtungen nachkommt. «In Absprache mit Premierminister Xavier Bettel wird Minister Asselborn in der nächsten Sitzung des EU-Rates vorschlagen, die Entscheidung über die Unterzeichnung des Abkommens einzufrieren», heißt es in der Regierungsmitteilung weiter.

Irland, Frankreich und Luxemburg

Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen den Mercosur-Staaten und der EU zogen sich über 20 Jahre hin. Ende Juni wurde das Abkommen dann endlich unterzeichnet, was auf heftige Kritik aus Landwirtschaft und Umweltverbänden traf. Die Umweltpolitik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wird dabei besonders kritisiert. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geht auf Distanz zum Abkommen. Er warf am Freitag seinem brasilianischen Amtskollegen vor, dass Bolsonaro über seine Umweltpolitik «lüge» und kündigte an, unter diesen Voraussetzungen werde Frankreich das Abkommen nicht ratifizieren. Der französischen Position schlossen sich Irland und nun auch Luxemburg an.

(jg/L'essentiel)