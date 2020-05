300 Euro Corona-​​Bonus für Security-​​Kräfte?

Auch Sicherheitsbeamte und Mitarbeiter von Sicherheitsunternehmen stehen während der Coronavirus-Krise oft an vorderster Front. Wenn es um Anerkennung und Bonus-Zahlungen geht, werden sie aber oft vergessen. Die Sicherheitskräfte haben in den vergangenen Wochen auf «Urlaub verzichtet, um weiterhin für unsere Sicherheit zu sorgen» und setzten «ihre Gesundheit aufs Spiel, um unsere zu schonen», so der Petitions-Text. Schon kurz nach der offiziellen Freigabe hat die Petition mittlerweile mehr als 950 Unterschriften.

Das Sicherheitspersonal würde dafür sorgen, «dass Sicherheitsabstände in Geschäften eingehalten werden», «Krankenhäuser abgesichert» und «Bargeldkuriere» reibungslos funktionieren. Die Petenten fordern daher eine «Anerkennung der außerordentlichen Anstrengungen» seit Beginn der Corona-Krise. Gefordert wird eine Nettoprämie von 300 Euro pro Monat. Bis zum 26. Juni kann noch unterschrieben werden.

Unter den anderen neuen Petitionen, geht es um eine nationale Abstimmung über den Ausbau des 5G-Netzwerks in Luxemburg sowie eine gesetzliche Grundlage für die obligatorische Einführung von mindestens einmal wöchentlich stattfindender Telearbeit.

(jw/L'essentiel)