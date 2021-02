Netflix zeigt erstmals Serie aus Luxemburg

Der Streamingdienst Netflix zeigt ab Donnerstag erstmals eine Serie aus Luxemburg: «Capitani» ist die Geschichte von Kommissar Luc Capitani (Luc Schiltz), der in den ländlichen Norden des Großherzogtums kommt, um den Mord an einem 15-jährigen Mädchen aufzuklären. In der drohenden Kulisse der Wälder trifft der Ermittler nicht nur auf für ihn völlig unbekanntes Terrain, sondern muss auch mit den vielen Geheimnissen der Einheimischen zurechtkommen.

Neben Luc Schiltz gehören auch Sophie Mousel, Désirée Nosbusch, Stefan Weinert und Marc Limpach zum Cast der ersten Staffel, die in zwölf Episoden unterteilt ist. Regie führte Christophe Wagner. Die Serie ist keine Netflix-Produktion. Sie wurde in Luxemburg produziert und bereits von RTL ausgestrahlt. Nun will «Capitani» die Welt erobern – ins Französische, Deutsche und Englische wurde die Serie schon synchronisiert. Allerdings ist sie auch im luxemburgischen Original verfügbar.

Die zweite Staffel befindet sich derzeit in Vorbereitung, die Dreharbeiten sollen Mitte März beginnen. Auch sie wird aller Voraussicht nach auf Netflix erscheinen. Thierry Faber, der die geschäftliche Seite der Serie leitet, sagte zur Übernahme durch Netflix: «Zu sehen, dass unsere Arbeit auf einem globalen Unterhaltungsdienst dieser Größenordnung läuft, erfüllt uns natürlich mit Freude und Stolz. Ich bin gespannt, wie das Publikum auf der ganzen Welt unsere Serie wahrnehmen wird und kann das Feedback kaum erwarten.»

(sw/L'essentiel)