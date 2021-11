Luxemburg empfiehlt Booster ab 65 Jahren

Der Oberste Rat für Infektionskrankheiten (CSMI) hat am Dienstag eine Auffrischungsimpfung nach der vollständigen Impfung für Menschen ab 65 Jahren empfohlen, unabhängig davon, wo sie leben (in einer Einrichtung oder zu Hause). Ziel ist es, das hohe Schutzniveau der Impfungen aufrecht zu erhalten. Was die Angehörigen der Gesundheitsberufe anbelangt, so ist der Rat der Ansicht, dass auch hier eine Auffrischungsimpfung angeboten werden kann. Es geht darum, «das Risiko der Übertragung auf gefährdete Personen zu verringern und das Risiko eines Mangels an Gesundheitspersonal zu minimieren».

Auch weiterhin empfiehlt der Rat keine Auffrischungsimpfung für Personen unter 65 Jahren. Das Gremium ist daher der Ansicht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt «keinen nachgewiesenen Nutzen einer Auffrischungsimpfung in der Allgemeinbevölkerung» gibt. Für immungeschwächte Personen umfasst die Impfung ohnehin schon eine zusätzliche Dosis.

Einladung per Post

Die Auffrischungsimpfung sollte mindestens sechs Monate nach der vollständigen Impfung verabreicht werden. Bei dem für die Auffrischungsimpfung verwendeten Impfstoffprodukt handelt es sich um einen mRNA-Impfstoff (Pfizer oder Moderna), unabhängig davon, welcher Impfstoff bei der Erstimpfung verabreicht wurde.

Personen ab 65 Jahren und Angehörige der Gesundheitsberufe erhalten von der Regierung per Post eine Einladung zur Booster-Impfung mit genauen Anweisungen, wie sie einen Termin in einem der drei Impfzentren oder bei ihrem Arzt vereinbaren können. Medizinische und zahnmedizinische Assistenten, die mit Patienten in Kontakt stehen, müssen sich auf der Website «MyGuichet» registriert werden.

Die Liste der Ärzte, die an der Impfkampagne teilnehmen, ist auf der Website impfen.lu zu finden. Persönliche Unterstützung wird auch über die zu diesem Zweck eingerichtete Hotline unter der Nummer (+352) 247-65533 angeboten.

(L'essentiel)