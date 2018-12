Luxemburger Gewässer erholen sich langsam

Am Sonntagmorgen veröffentlichte das Wasserwirtschaftsamt unter inondations.lu eine Frühwarnung wegen der teilweise heftigen Regenfälle am vergangenen Wochenende. Insbesondere bei Useldingen und Bissen im Westen des Landes trat die Attert über die Ufer. Die Situation normalisierte sich allerdings wieder am Sonntagabend.

Mit Ausnahme der kurzlebigen Warnung an der Attert, bei welcher der Wasserstand die 200 Zentimeter-Marke überschritt, aber noch weit von der Alarmschwelle von 250 Zentimetern entfernt blieb, gibt die allgemeine Situation keinen Grund zur Sorge. «Nach einem sehr trockenen Sommer und Herbst sind die Flusspegel für die Jahreszeit mittlerweile wieder normal. Durch die Regenfälle der letzten Tage ist der Boden wieder ausreichend feucht und so erreicht das Wasser auch die Flüsse», erklärt Christine Bastian, stellvertretende Leiterin der Abteilung Hydrologie.

In ihrem von der Verwaltung erstellten Hochwasserrisikomanagementplan werden zwei neue sensible Bereiche eingerichtet. «Die Korn und die Gander werden zu den rund 15 Gewässern hinzugefügt, für welche Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten entwickelt werden», erklärt die Spezialistin. Die Prävention an diesen sensiblen Orten steht an erster Stelle und macht auch ökologisch Sinn. «Die stromabwärts gelegenen Gemeinden werden geschützt, indem dem Wasser Raum gegeben wird, damit es sich sicher auf Retentionszonen ausbreiten kann», erklärt Christine Bastian. Folglich soll der Fluss nicht durch weitere Beton-Ufer begrenzt werden, sondern eine möglichst natürliche Uferlinie geschaffen werden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)