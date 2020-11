Forscher wollen Corona am Husten erkennen

Das Luxemburger Institut für Wissenschaft und Technologie (List) arbeitet derzeit daran, die Lungenkrankheit Covid-19 am Husten und der Stimme der Patienten erkennen zu können. Dadurch sollen Mediziner schneller bei kritischen Fällen eingreifen können. Das Forschungsprojekt «CDCVA» (Covid-19 Detection by Cough and Voice Analysis) soll es ermöglichen, die Krankheit über einen einfachen Telefonanruf zu diagnostizieren.

Doch damit dieses Projekt – das gemeinsam mit dem Luxemburger Institut für Gesundheit (LIH) und der Universität Luxemburg durchgeführt wird – erfolgreich sein kann, braucht das List die Hilfe von Freiwilligen.

Die Öffentlichkeit ist aufgerufen, Stimmproben über das Mikrofon eines Computers oder eines Smartphones zu übermitteln. «Je mehr Daten wir erhalten, desto genauer wird unser Erkennungssystem in Kampf gegen die Corona-Pandemie», erklärt das List.

(mc/L'essentiel)