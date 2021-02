CFL plant 2021 zahlreiche Bauarbeiten

Das Netz verbessern, den hauptstädtischen Bahnhof ausbauen, ein Eisenbahnknoten, durch den täglich mehr als 1000 Züge fahren sollen: Das sind die Ziele der CFL. Mehrere große Baustellen werden gleichzeitig durchgeführt, ohne dass der öffentliche Transport darunter leiden soll.

Insgesamt will die CFL das Angebot an das Bevölkerungswachstum des Großherzogtums und den Ausbau von Einkaufs- und Aktivitätszentren wie der Cloche d'Or, Kirchberg oder Belval anpassen. Aus diesem Grund sollen verschiedene moderne Umsteigeknotenpunkte gebaut werden. 3800 Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe geplant, auch die Aufnahmekapazität und Zugänglichkeit der Bahnhöfe sollen erhöht werden. Finden Sie hier die wichtigsten Projekte, die noch dieses Jahr auf dem Kalender der CFL stehen.

1. Die Erweiterung des Luxemburger Bahnhofs

Mit zwei neuen Bahnsteigen, also vier neuen Gleisen, will die CFL der aktuellen Überbelastung des Bahnhofs entgegenwirken. Auch soll der Bahnhof so umgestaltet werden, dass Menschen mit eingeschränkter Mobilität problemlos ihr gewünschtes Ziel erreichen.

2. Die Strecke Luxemburg – Bettemburg

Der Bau einer neuen zweigleisigen Strecke von 7 Kilometern soll den Verkehr auf der Achse Luxemburg-Bettemburg und die Verbindung zwischen dem Süden des Landes und der Hauptstadt verbessern. Sie soll sich ebenfalls positiv auf den Güterverkehr zwischen Deutschland und den Benelux-Ländern einerseits und Frankreich, der Schweiz und Italien andererseits auswirken.

3. Der Umsteigeknoten Howald

Dieser Umsteigeknoten soll es ermöglichen, von einem Verkehrsmittel auf ein anderes umzusteigen und die Bahn mit Wirtschaftsvierteln wie der Cloche d'Or zu verbinden. Ein neuer CFL-Anschluss in Howald wird ebenfalls an die neue Strecke Luxemburg - Bettemburg angeschlossen.

4. Der Umsteigeknoten Ettelbrück

Hier gilt ebenfalls das eben genannte Prinzip. Zusätzlich zu einem P&R-Parkplatz mit 430 Plätzen wird auch ein neuer Bahnhof mit zwei zusätzlichen Gleisen gebaut.

5. Der Umsteigeknoten Rodingen

Die Station in Rodingen wird sich ebenfalls komplett verändern: Ein P&R mit 1600 Parkplätzen und ein zusätzliches Gleis sollen hier entstehen.

6. Merscher Bahnhof

Auch hier entsteht ein Umsteigeknoten mit renoviertem Bahnhof, einem P&R mit 400 Parkplätzen und längeren Bahnsteigen.

7. Beseitigung von Bahnübergängen

Diese will die CFL nach und nach abschaffen, um mehr Sicherheit gewährleisten zu können.

8. Projekte der Ponts et Chaussées

Der Zugverkehr wird unterdessen auch von der Verbreiterung der Buchler-Brücke neben dem Hauptbahnhof und der Verbreiterung des Rangwee-Tunnels bei Howald beeinflusst werden. Sperrungen bestimmter Strecken werden während kritischer Phasen der Arbeiten vorkommen können.

(L'essentiel)