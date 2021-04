CSV-​​Kongress soll Parteikrise beenden

Nach dem Auf und Ab der letzten Wochen wird der CSV versuchen, wieder in die Spur zu kommen. Die Partei hält am Samstagmorgen ihren Parteitag in Junglinster ab. «Wir bereiten eigentlich fünf Kongresse vor», sagt Paul Galles, der amtierende Generalsekretär der Partei. Zusätzlich zum nationalen Kongress halte man vier Wahlkreiskongresse ab, was insgesamt 19 Abstimmungen bedeute, erklärt Galles.

Das Hauptaugenmerk wird auf der nationalen Wahl liegen, bei der Claude Wiseler voraussichtlich als einziger Kandidat antritt. Seiner Rückkehr in die Parteiführung ging eine Krise voraus, die durch die Anzeige Frank Engels durch Parteikollegen ausgelöst worden ist. Diese hatten ihren Parteifreund verdächtigt, von einem fiktiven Job bei einem parteinahen Verein profitiert zu haben und schalteten die Justiz ein. Inzwischen hat Engel das Präsidentenamt aufgegeben und ist aus der Partei ausgetreten. Claude Wiseler will mit seiner Mannschaft die Partei fit für die nächsten Wahlen machen.

Technische Hürde

Auch wenn das Rennen um den Parteivorsitz entschieden scheint, ist auf kommunaler Ebene noch einiges offen. In manchen Ortsverbänden gibt es mehrere Kandidaten. «Das sind sehr wichtige Wahlen, denn das ist die eigentliche Parteibasis», erklärt der CSV-Generalsekretär.

Viele der Parteimitglieder werden die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nur aus der Ferne verfolgen. In Junglinster selbst dürfen nur rund 80 Personen anwesend sein. Das mache die Organisation nicht einfacher – im Gegenteil, berichtet Galles. Man müsse für 1700 Personen individuelle Identifikationen bereitstellen. Eine große technische Herausforderung, so der Generalsekretär.

(jg/L'essentiel)