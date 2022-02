«Luxemburg war der Schlüssel zu den Sprachen»

«Ich sage immer, dass ich nicht weiß, ob ich ein Talent für Sprachen habe, weil ich vier davon fast umsonst bekommen habe», sagt der Reporter Philip Crowther. Ale er am vergangenen Montag aus Kiew einen kurzen Clip seiner Live-Schaltungen in sechs Sprachen für Sender auf der ganzen Welt postete, löste er über Twitter einen weltweiten Buzz aus. 22,6 Millionen Aufrufe, 181.000 Likes, 35.500 Retweets – die Zahlen machen schwindelig. Sogar die amerikanischen TV-Shows von Stephen Colbert und Jimmy Fallon haben darüber berichtet.

Der Auslandskorrespondent aus Mamer, der seit zehn Jahren in Washington lebt, hat von seinem Vater Englisch und von seiner Mutter Deutsch gelernt. Als kleiner Junge lernte er mit seinen Freunden Luxemburgisch, dann mit acht Jahren in der Schule Französisch. Mit 14 Jahren begann er mit Spanisch, «zunächst, um die Kommentare zu den Fußballspielen des FC Barcelona zu verstehen». Nach seinem Studium in London, Madrid und Barcelona lernte er mit 22 Jahren Portugiesisch. «Das fällt mir scheinbar leicht, weil ich aus Luxemburg komme. Das Land war mein Schlüssel für die Sprachen», sagt er. Er kommt zwei- bis dreimal im Jahr zurück ins Großherzogtum, um seine Familie zu besuchen.

« Man verliert ein bisschen die Kontrolle »

«Philip war schon immer gut darin, zwischen den Sprachen zu jonglieren, aber war Mathe nicht sein Ding», sagt Joe Geimer, sein Nachbar aus Kindertagen und ehemaliger Mitschüler am Lycée Athénée. «Die französische Sprache hat mir sehr viele Probleme bereitet. Sie ist voller grammatikalischer Ausnahmen ist, die man nicht erklären kann» ,sagt Crowther, der die britische, deutsche, seit drei Jahren die luxemburgische und bald auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Er versichert, dass er «in keiner Sprache denkt oder träumt. Wenn ich mich verletze, fluche ich auf Englisch, also ist das wohl meine instinktivste Sprache», lacht er.

Als frischgebackener Vater, der am Mittwoch für ein paar Tage zu seiner Familie nach Washington zurückkehrte, bevor er in die Ukraine weiterreiste, wurde Crowther mit Kommentaren und Interviewanfragen aus der ganzen Welt überhäuft. «Aus Thailand, aus Bulgarien, aus Israel, aus Australien. Ich bekomme viele nette Nachrichten, in denen man mich bittet, diese oder jene Sprache zu lernen. Das ist faszinierend. Ich kann den Kommentaren nicht mehr folgen. Man verliert ein bisschen die Kontrolle», gibt er zu. Sein nächstes Ziel ist es, Arabisch zu seiner siebten Sprache zu machen. «Philip ist erstaunlich, hartnäckig und perfektionistisch. Wenn er das sagt, meint er nicht, dass er zwei oder drei Wörter spricht», scherzt Joe.

«Ich habe schon letztes Jahr damit angefangen, aber wenn man eine Sprache lernt, muss man sich jeden Tag damit beschäftigen. Ich war einen Monat in der Ukraine und in China und hatte keine Zeit, weiterzumachen. Der Ehrgeiz wäre, bis zum Ende des Jahres während der Weltmeisterschaft in Katar eine mehr oder weniger gängige Unterhaltung führen zu können», so der vielsprachige Reporter.

(Nicolas Martin/L'essentiel)