Carole Lorang übernimmt Spitze des Esch-​​Theaters

Carole Lorang tritt die Nachfolge von Charles Muller als Direktorin des Theaters von Esch/Alzette an. Dies wurde am heutigen Dienstag bekannt gegeben. Charles Muller, der seit 2004 im Amt war, hatte den Wunsch geäußert, seinen Posten abzugeben. Lorang nimmt am 1. März ihre Arbeit auf.

Lorang machte ihre berufliche Ausbildung in Brüssel und widmete ihre gesamte Karriere dem Theater. Sie hat bereits zahlreiche Stücke inszeniert und führt seit mehr als 15 Jahren Regie bei der Compagnie du Grand Boube. Seit 2016 ist sie zudem Präsidentin der Theater Federatioun – dem Verband der darstellenden Künste.

(L'essentiel)