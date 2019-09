Die Lebensretter sind verschwunden

In der letzten Nacht der Schueberfouer kam es in der Nähe des Haupteingangs zum städtischen Park zu einem tragischen Zwischenfall. Gegen Mitternacht am Mittwoch, den 12. September brach ein Mann mit akuter Atemnot an der Avenue de la Porte Neuve zusammen. Zwei Passanten bemerkten, dass etwas nicht stimmte. Sie machten Rettungskräfte, die sich am nahe gelegenen Eingang zur Schueberfouer aufhielten, auf den Mann aufmerksam. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann in Not wiederbeleben. Als sie damit fertig waren, waren die beiden Personen jedoch verschwunden. Da der Vorfall sich in einem Bereich abspielte, der nicht videoüberwacht wird, konnte bisher nicht genau geklärt werden, was vorgefallen ist. Die Beamten suchen daher nach den beiden Personen, eine davon soll eine Frau gewesen sein. Man erhofft sich davon, den Sachverhalt aufzuklären.

Die Polizei bittet daher die Zeugen sich bei der Polizei unter der Rufnummer 24440 4500 zu melden.

(L'essentiel)