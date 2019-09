Feuerwehr kann «nur mit Atemschutz» vordringen

In einer Tiefgarage am Rousegaertchen unter dem Place de Martyrs in Luxemburg-Stadt ist am Mittag ein Auto in Brand geraten. Über die Brandursache ist bisher noch nichts bekannt.

Wie der ACL auf seiner Internetseite meldet, ist die Avenue de la Liberté auf Höhe des Platzes voll gesperrt. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, den Platz wegen der starken Rauchentwicklung zu meiden. Ein Leserreporter meldet uns, dass der Brand im ganzen Bahnhofsviertel zu riechen sei. Die Polizei rät Anwohnern, die Fenster geschlossen zu halten.

Zusatz zum Einsatz - Parkhaus des Martyrs am "Rousegäertchen"

➡️ "avenue de la Liberté" ab Höhe Place de Metz gesperrt. Umleitung über Bvd de la Pétrusse. "rue de la Grève" ebenfalls gesperrt. Anwohner sollen die Fenster geschlossen halten. #trafic — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 9, 2019

Die Feuerwehr ist im Einsatz, der sich allerdings sehr kompliziert gestaltet. Wie ein Sprecher der CGDIS auf Nachfrage von L'essentiel mitteilte, seien die Bedingungen für die Feuerwehrleute schwierig da «die Sicht schlecht» sei und man «nur mit Atemschutz» zum Brandherd vordringen könne. Bisher gibt es keine Angaben zu Verletzten.

