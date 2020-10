Tram absolviert erste Testfahrt zum Bahnhof

Nachdem ein kleines technisches Problem gelöst worden war, stand der ersten Fahrt der Luxemburger Tram am Montagabend nichts mehr im Wege. Gegen 21.30 Uhr rollte die Straßenbahn erstmals auf dem neuen Abschnitt zwischen der Place de l'Étoile und dem Hauptbahnhof. «Kleine Probleme können immer auftreten. Dafür ist der Test ja da», erklärte André Van der Marck, Geschäftsführer von Luxtram, die Verzögerung.

Der erste Test in Richtung Royal Hamilius verlief genauso reibungslos, wie die darauf folgende Fahrt in Richtung Stater Gare. Fahrgäste konnten noch nicht einsteigen. Das wird aber ab dem 13. Dezember möglich sein, wenn die neue Teilstrecke um 10 Uhr auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Weitere Tests sollen noch bis Ende November folgen.

Alle fünf Minuten eine Bahn

«Es ist wunderbar zu sehen, dass die Tram nun auch ins Stadtzentrum fährt. Der Bau auf diesem Abschnitt war sicherlich der schwierigste Teil und hat den Bürgern viel abverlangt. Wir haben alles getan, um es so gut und so schnell wie möglich zu erledigen», sagte die Bürgermeisterin von Luxemburg-Stadt, Lydie Polfer, im Gespräch mit L'essentiel.

Auf der Strecke werden vier neue Haltestellen liegen: am Hamilius-Zentrum, an der Place de Metz, an der Place de Paris sowie an der neuen Endstation am hauptstädtischen Bahnhof. Die Fahrt vom Hamilius zum Bahnhof dauert fünf Minuten, von der Luxexpo sind es 24. Künftig können die Passagiere alle fünf Minuten in einen Zug einsteigen. Die erste Bahn startet morgens um 4.30 Uhr an der Luxexpo, die letzte um 0.35 Uhr am Bahnhof.

(Nicolas Martin/L'essentiel)