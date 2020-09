Quarantänezeit wird in Luxemburg nicht verkürzt

Derzeit erwägen Frankreich und Belgien, die Isolationszeit von Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, möglicherweise zu verkürzen. «Im Moment ist eine solche Maßnahme in Luxemburg nicht vorgesehen», sagt Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit. Allerdings werde er die von den Nachbarländern angeführten Argumente weiterhin aufmerksam verfolgen.

«Wenn wissenschaftliche Daten beweisen, dass die Quarantänezeit verkürzt werden kann, bin ich durchaus bereit, diese Diskussion zu führen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es diese Daten nicht», fügt er hinzu.

Noch keine Strafen wegen Quarantäne-Missachtung verhängt

Der Gesundheitsdirektor unterstreicht nochmals, dass zwischen der Isolation, in der sich eine positiv getestete Person begibt, und der Quarantäne wegen Kontaktes mit einem Infizierten unterschieden werden muss. Seit Beginn der Pandemie mussten letztere nur sieben Tage in Quarantäne, wenn der Test am fünften Tag negativ ausfiel.

Wer sich nicht an die Isolation oder die Quarantäne hält, muss laut Covid-Gesetz eine Strafe zahlen. «Wir führen keine systematischen Kontrollen durch, weil wir nicht die Mittel dazu haben und es auch nicht wollen. Wir zählen auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen. Wird uns allerdings mitgeteilt, dass eine Person die Quarantäne oder Isolation nicht eingehalten hat, können wir Kontrollen vor Ort durchführen»", erklärt Jean-Claude Schmit. Er weist darauf hin, dass bis dato noch keine Geldstrafen verhängt wurden.

(Marion Mellinger/L'essentiel)