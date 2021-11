Wo zirkuliert das Virus aktuell am meisten?

Welche Städte und Kantone haben die meisten positiven Fälle? Die Corona-Zirkulation ist von Region zu Region unterschiedlich. Der letzte Wochenrückblick zeigt, dass der Kanton Esch-sur-Alzette zwischen dem 4. und 24. Oktober die meisten neuen Fälle (673) verzeichnet hat, noch vor dem Kanton Luxemburg-Stadt (405 Fälle).

Beide Kantone sind mit 185.000 bzw. 182.000 Einwohnern die bevölkerungsreichsten Regionen des Landes. Dass die Bevölkerung etwa gleich groß ist, lässt daraf schließen, dass das Virus derzeit eher im Süden des Landes zirkuliert als in der Hauptstadt. Die Daten der Vormonate bestätigen diese Unterschiede. In den drei Septemberwochen gab es im Kanton Esch-sur-Alzette 634 neue Fälle, im Kanton Luxemburg-Stadt 234. Im August verzeichneten Esch und die umliegenden Gemeinden eine relativ stabile Zahl von 673 Fällen, während es in der Hauptstadt 405 waren.

Unterschiede bei relativen Zahlen

Dennoch ist im Norden des Landes der Anzahl neuer Fälle in Relation gesehen am höchsten. In den Kantonen Clerf (217 neue Fälle) und Wiltz (116 Fälle) wurden im letzten Monat mehr als 60 neue Fälle pro 10.000 Einwohner gemeldet. Dieser Trend war bereits in den vorangegangenen Wochen und Monaten zu beobachten. Zum Vergleich: In den Kantonen Esch-sur-Alzette und Luxemburg-Stadt gab es im gleichen Zeitraum zwischen 30 und 40 Fälle pro 10.000 Einwohner.

Echternach (56 neue Fälle), Grevenmacher (86 neue Fälle) und Mersch (92 Fälle) wiesen im Oktober alle weniger als 30 Fälle pro 10.000 Einwohner auf.

Der Kanton Vianden, der im August (sieben Fälle) und September (acht Fälle) fast verschont geblieben war, erlebte im Oktober mit 33 Fällen einen größeren Anstieg. In der kleinen luxemburgischen Stadt und ihrer Umgebung gab es somit mehr als 40 Fälle pro 10.000 Einwohner.

(Thomas Holzer/L'essentiel)