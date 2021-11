Die Hauptstadt fährt für «Winterlights» auf

Im Kinnekswiss-Park wird bereits die Eisbahn aufgebaut und die ersten Chalets stehen schon im Zentrum – nun hat die Stadt Luxemburg am Donnerstagmorgen das Programm der «Winterlights» vorgestellt.

Die Pandemie hatte eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Wintermarkts gebracht. Doch am Ende entschied sich die Hauptstadt, alles auf eine Karte zu setzen. «Wir mussten warten, bis die Abstimmung über das Gesetz vom 18. Oktober feststand. Aber am Ende konnten wir ein tolles Programm auf die Beine stellen», freut sich Bürgermeisterin Lydie Polfer. Zu den wichtigsten Orten wird der Zutritt über das CovidCheck-System laufen: Eisbahn, die Weihnachtsmärkte auf der Place d'Armes und der Place de la Constitution, der Nikolausmarkt auf der Place de Paris und der brandneue Kinderweihnachtsmarkt im Hof des ehemaligen Athénée in der Rue Notre Dame. Um die Kontrollen kümmern sich Sicherheitsunternehmen.

Bis zum 10. Januar wird die Hauptstadt stimmungsvoll erstrahlen: 633.000 Lämpchen und Energiesparlampen holt die Stadt dafür hervor. Mehr als 500 Bäume werden geschmückt, es soll eine Allee aus Herzen, 3D-Sternen und vielem mehr geben. Das Budget für die Beleuchtung beläuft sich auf eine Million Euro. Der Rest liegt bei knapp zwei Millionen. Am Freitag, dem 19. November, öffnet als erstes die Eisbahn um 14.00 Uhr ihre Pforten. Am Nachmittag folgen die drei großen Märkte.

(sg/L'essentiel)