Die jungen Menschen im Land sind besorgt

Die «Convention des jeunes» ist eine einzigartige Bürgerinitiative. Am Freitag konnten 120 Freiwillige im Alter von 15 bis 30 Jahren zum fünfzehnten Mal in der Chamber mehrere Themen vorstellen, die sie täglich betreffen. Vorab ausgewählte Themen wurden dann in vierstündigen Workshops diskutiert.

Am wichtigsten war dann die persönliche Sitzung im Plenum mit mehreren Ministern. Claude Meisch, Sam Tanson, Corinne Cahen und Dan Kersch waren jeweils für Bildung, Kultur, Familie und Arbeit vor Ort. Zu den besprochenen Themen gehörten Ausbildung, Beschäftigung, Gleichstellung der Geschlechter und zum ersten Mal psychische Gesundheit und Wohlbefinden. «Wohnen, Arbeit, Finanzen... all das erzeugt viel Stress bei jungen Menschen», so Projektleiterin Nadine Schmit. Auch Schul- oder Online-Mobbing wurde angesprochen.

«Alle Gespräche werden schriftlich festgehalten, es werden Akten angelegt», versichert die Projektleiterin, die fest daran glaubt, dass die «Convention des jeunes» im Großherzogtum etwas bewirken kann.

(nc/L'essentiel)