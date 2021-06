Verdächtige nach Schüssen in Remich inhaftiert

Es ist der späte Abend des 24. November gegen 22.30 Uhr, als in Remich plötzlich Schüsse fallen. Ein Mann wird nahe der Grenzbrücke zwischen Remich und Nennig schwer verletzt. Jetzt hat die Bundespolizei eine Verdächtige in diesem Fall an die Luxemburger Behörden überstellt. Es handelt sich um eine 32-jährige Frau, die laut den deutschen Beamten seit April 2021 von der Luxemburger Justiz gesucht worden war. Nach Angaben der Bundespolizei soll sie es gewesen sein, die auf das Opfer geschossen haben soll. Das Opfer ist nach Angaben der Deutschen am Bein und am Fuß getroffen worden.

Die Luxemburger Justiz bestätigte gegenüber L'essentiel, dass die 32-Jährige im Zusammenhang mit den Schüssen in Remich verhaftet worden ist. Allerdings fahnden die Luxemburger weiterhin nach dem Hauptverdächtigen Aldo Iamandi. Nach dem 30-Jährigen wird seit Februar gefahndet. Im wird neben versuchtem Mord auch der illegale Handel mit Waffen, Munition und Sprengstoff vorgeworfen.

Gegen Aldo Iamandi besteht seit Februar 2021 ein europaweiter Haftbefehl. (Foto: Europol )>

Inzwischen gibt es laut Europol Hinweise, dass der Gesuchte sich 2020 in Brüssel aufgehalten hat. Dort soll er ein Fahrzeug Typ Mercedes G-Klasse (AMG) verwendet haben. Nach Polizeiangaben könnte der Gesuchte bewaffnet sein. Hinweise auf den Verbleib des Mannes nimmt die Abteilung FAST der Luxemburger Polizei per Mail entgegen.

(hoc/mc/L'essentiel)