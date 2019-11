Tausende Klicks für Luxemburger Reality-​​Star

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Dylan Thiry und Fidji Ruiz veröffentlichten am Montag ihr erstes gemeinsames Video auf ihrem eigenen YouTube-Kanal. In weniger als 24 Stunden wurde die 7-minütige Sequenz mehr als 110.000 Mal geklickt.

Und was gibt es dort zu sehen? Rosenblätter, Luftballons in Herzform, protzige Karren und noch mehr Geschenke. Denn Dylan wollte seine Fidji zum Geburtstag überraschen – und lud dazu natürlich auch ein Kamerateam ein. Das Geburtstagskind dürfte es nicht gestört haben. Fidji, die am 6. November ihren 29. Geburtstag feierte, hat schon an einem Dutzend Reality-Shows teilgenommen.

Der ehemalige Soldat Dylan Thiry holt sie bei ihrem Promi-Status nur langsam ein. Er hat zwar immerhin schon mehr als 557.000 Abonnenten auf Instagram. Doch seine Freundin hat mehr als 1,4 Millionen. Dafür hat Dylan aber auch noch ein bisschen Zeit. Er feierte am 9. November im Luxemburger Le White seinen 25. Geburtstag. Früher hat er dort selbst gekellnert.

(fl)