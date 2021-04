Arbeitslosenquote sinkt in Luxemburg auf 6,1 Prozent

Die Adem (l’Agence pour le développement de l'emploi) hat am 31. März diesen Jahres 18.689 Arbeitssuchende im Großherzogtum registriert. Im Vergleich zum Februar 2021 ist dies ein Rückgang um 787 Personen, im Vergleich zum März des vergangenen Jahres ein Anstieg um 291 Personen (1,6 Prozent). Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote beträgt demnach 6,1 Prozent, wie Statec am Dienstagmorgen in einer Mitteilung schreibt.

«Nach einem Anstieg der Arbeitslosigkeit im März und April und einem ab Mai zu beobachtenden Rückgang, lag die Arbeitslosenquote zwischen August und Dezember 2020 bei 6,3 Prozent», erinnert Statec. Im März 2021 wären demnach 2294 Einwohner bei Adem registriert, was einem Rückgang von 848 Personen (- 27 Prozent) im Vergleich zum März 2020 entspricht. Wobei sich die hohe Zahl der Anmeldungen im März 2020 vor allem auf Zeitarbeitskräfte im Baugewerbe zurückzuführen lasse, «eine Branche, die danach faktisch komplett stillgelegt wurde», so Stetec.

Anstieg der Zahl der offenen Stellen

Außerdem stieg die Zahl der gebietsansässigen Arbeitssuchenden, die volle Arbeitslosenunterstützung erhalten um 1279 (+ 14,1 Prozent) gegenüber dem Vorjahr auf 10.319. Die Anzahl der Begünstigten einer Maßnahme liege demnach bei 4443 und somit deutlich über dem Niveau des Vorjahres-März (+325 Personen oder 7,9 Prozent). «Im März 2020 standen die Beschäftigungsmaßnahmen still und nach dem 15. März begann kaum noch jemand eine neue Maßnahme», stellt Statec fest.

Darüber hinaus meldeten die Arbeitgeber der Adem im März diesen Jahres 3910 offene Stellen, ein Anstieg von 65,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Im März 2020 meldeten die Arbeitgeber angesichts der Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt nur noch 2359 Stellen, also 35 Prozent weniger als im März 2019», so das Institut.

Vergleicht man den März diesen Jahres mit den drei vorangegangenen Monaten, so hat sich die Zahl der gemeldeten Arbeitsplätze erhöht. Zum 31. März 2021 hat Adem 8194 verfügbare Stellen registriert, also fast 800 Stellen mehr als im Vormonat. Innerhalb eines Jahres stieg diese Zahl um 10,9 Prozent.

(L'essentiel)