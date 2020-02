Am Morgen um 9.30 Uhr hat Maria Bordez in Niederkorn das Haus verlassen, stieg in den weißen Minivan und in Bettemburg wieder aus. Bis 16 Uhr wird sie hier arbeiten. Maria Bordez ist 84 und lacht: «mal backen wir, mal sammeln wir Spenden, jetzt nähen wir für verletzte Tiere.» Sie ist eine von 14 Frauen und vier Männern, die in der Tagesstätte von Päiperléck in Bettemburg Beutel für australische Wildtiere nähen.

Die Luxemburger Gruppe Save Wildlife in Australia - The Rescue Collective hat bereits 160 Kilo ihrer Handarbeiten verschickt. Die Nester und Beutel kamen am 7. Februar in Australien an.

Es war Anfang Januar als sie und die anderen von Millionen Wildtieren lasen, die im australischen Feuer starben oder schwere Verbrennungen erlitten. Dann lasen sie von der Gruppe Save Wildlife in Australia - The Rescue Collective aus Luxemburg. Freiwillige nähten Beutel für verwaiste Kängurus oder häkelten Nester für Vögel, deren Lebensraum vom Feuer zerstört wurde. Für die Senioren war klar: Hier werden sie gebraucht. Monique Colling (77) hat im Alter von zehn Jahren nähen gelernt. «Viele können das ja gar nicht mehr», sagt sie.

«Jetzt sind die Zeitungen voll mit dem Coronavirus», sagt Monique Colling, «aber Australien kämpft noch immer mit den Folgen der Brände.» Die Frauen und Männer hier haben das nicht vergessen. Auf dem Tisch liegen die Beutel, die sie bereits genäht haben: kleine in der Größe XS für Känguru-Babies, große in XL für Koalas mit Brandwunden. Jetzt sind sie in Eile. Ihre Beutel sollen bald verschickt werden und nicht alle sind fertig. Etwa eine Woche Arbeit liegt noch vor ihnen.

