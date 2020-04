Unternehmen können Masken kostenlos abholen

Die Regierung hat beschlossen, nicht nur Privatpersonen sondern auch den Unternehmen kostenlos einen Satz von fünf Masken pro Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Zumal der Mundschutz in ganz Luxemburg ab kommenden Montag für alle verpflichtend ist, wenn ein Schutzabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann.

Wie die Regierung mitteilt, wird die luxemburgische Armee zusammen mit der Handwerkskammer die Verteilung der Masken an alle Handwerksunternehmen organisieren, die am 20. April wieder die Arbeit aufnehmen können. Diese findet von Freitag, den 17. April bis Montag, den 20. April täglich von 9 bis 18 Uhr, über ein Drive-in-System, auf dem Parkplatz E des Flughafens Findel statt.

Wie es in der Mitteilung heißt, erhalten alle betroffenen Unternehmen ihre Masken gegen Vorlage eines Nachweises über ihren Status als Handwerker oder ihre Verbindung zum Unternehmen (Kopie des Handwerkerausweises, Kopie der gültigen Niederlassungserlaubnis oder andere).

Festgelegter Zeitplan für die Abholung der Masken

Aus organisatorischen Gründen und aus offensichtlichen gesundheitlichen Zwängen werden die Unternehmen gebeten, ihre Masken so weit wie möglich nach dem folgenden Zeitplan abzuholen:

Unternehmen, deren Namen mit den Buchstaben A bis J beginnen sollen die Masken am Freitag abholen. Firmen, deren Namen mit den Buchstaben K bis P beginnen, sind am Samstag an der Reihe. Unternehmen, deren Namen mit den Buchstaben Q bis Z anfangen, können die Masken am Sonntag abholen. Alle Unternehmen, die an den entsprechenden Tagen nicht kommen konnten, haben demnach noch die Möglichkeit, die Masken am Montag abzuholen.

Masken für andere als die oben genannten Unternehmen werden nach Regierungsangaben zusammen mit der Handelskammer verteilt. Die Unternehmen werden so bald wie möglich über die genauen Regelungen informiert.

(L'essentiel)