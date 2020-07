MeteoLux ruft gelben Hitze-​​Alarm aus

MeteoLux hat für Freitag und Samstag zwischen 14 und 20 Uhr für ganz Luxemburg die gelbe Hitzewarnung ausgerufen. Das Thermometer soll heute bis zu 34 Grad erreichen, morgen werden 32 Grad erwartet. Das Gesundheitsministerium rät dazu, zur wärmsten Zeit des Tages nicht nach draußen zu gehen und sich möglichst mit Kopfbedeckung im Schatten aufzuhalten. Außerdem sollten die Menschen viel Flüssigkeit zu sich nehmen.

So wird das Wetter!







Am Samstag werden zu der Hitze Windböen von bis zu 50 Stundenkilometer erwartet mit Gewittern am Nachmittag und Abend. Ab Sonntag wird das Quecksilber wieder auf Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad fallen, gefolgt von 22 bis 24 Grad am Montag.

(L'essentiel)