Weihnachts-​​Stimmung erobert Luxemburg

Am Donnerstagabend fiel um Punkt 19 Uhr in Luxemburg-Stadt der Startschuss zum Festival «Winterlights». Noch bis zum 5. Januar erstrahlt die Hauptstadt dann allabendlich in einem weihnachtlichen Lichterglanz.

Begleitet wurde das Lichterspektakel von der Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Zahlreiche Besucher tranken ihren ersten Glühwein der Saison, Touristen probierten die traditionelle luxemburgische Küche.

Vor dem Rathaus feierte auch die Eislaufbahn «Knuedler on Ice» ihr Comeback. Auf der Place d'Armes ging erstmals die «Tree Light Show» über die Bühne und am Royal Hamilius gibt es ab dem 1. Dezember einen beleuchteten Adventskalender.

(Sara Lima/L'essentiel)