Rammstein kündigen Open Air in Luxemburg an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die deutschen Industrial-Rocker zünden nach längerer Abstinenz die nächste Stufe in der fast 25-jährigen Bandkarriere. Im Rahmen ihrer «Europe Stadium Tour» werden im kommenden Jahr die europäischen Stadien mit donnernden Riffs, treibenden Beats und spektakulären Pyro-Effekten eingeäschert. Da dem Großherzogtum ein entsprechend großes Stadion fehlt, weichen die Veranstalter von denatelier auf das Festival-Gelände Herchesfeld in Roeser aus, wo die Band am 20. Juli aufschlägt.

Der Ticketverkauf für das Metal-Spektakel beginnt am 8. November um 10 Uhr via www.atelier.lu.

(dm/L'essentiel)