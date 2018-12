Luxair Group fliegt auch 2018 in die Gewinnzone

Luxair plant im Bemühen um mehr Passagiere weitere Flugzeuge anzuschaffen. «Damit wir am Marktwachstum partizipieren können, brauchen wir mehr Kapazität. Und daher brauchen wir größere und mehr Flugzeuge», erklärt CEO Adrien Ney in einem Interview mit dem Luftfahrt-Portal AeroTelegraph. Der Gewinn der Luxair-Gruppe (Airline, Fracht- und Bodenabfertigung, LuxairTours) werde dieses Jahr ähnlich hoch ausfallen wie 2017, so Ney. Im Vorjahr verbuchte die Gruppe einen Gewinn von 9,9 Millionen Euro.

Zusätzlich zu den zwei Boeing-737-Maschinen, die die nationale Airline 2019 in Empfang nimmt, könnte Luxair weitere Flugzeuge in Bestellung geben. Denkbar ist für Ney, dass die elf Regionalflieger vom Typ Bombardier Dash 8 durch E2-Jets von Embraer ersetzt werden. Auch den Airbus A220 und die CRJ-Serie von Bombardier hält der Airline-Boss für interessante Modelle. Derzeit unterhält Luxair 17 Flugzeuge.

Ney gesteht im Interview mit dem AeroTelegraph, dass die Ankunft der Billig-Airlines Easyjet und Ryanair am Flughafen Findel der Luxair finanzielle Schmerzen bereite: «Wenn wir heute noch so viel verdienen würden, wie vor dem Markteintritt von Easyjet und Ryanair, dann wäre Luxair heute profitabel», so der 61-Jährige. Auf die Frage, ob die Fluggesellschaft wegen steigender Ausgaben die Preise erhöhen werde, antwortet Ney unter anderem: «Die günstigsten Tickets werden wohl künftig nicht mehr ganz so billig sein wie zuvor.» Es gebe intern «heftige Diskussionen» über die Tarifstruktur für 2019, so der Unternehmenschef.

(jt/L'essentiel)