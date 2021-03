700 Jobs warten beim Moovijob Day auf Bewerber

Um die Probleme zu vermeiden, die bei der letzten Moovijob-Tour aufgetreten sind, haben die Organisatoren die Anzahl der Bewerber bei der diesjährigen Ausgabe begrenzt. Am Freitag startet das Event wegen der Corona-Pandemie erneut online.

«Die letzte Moovijob-Tour war unsere erste virtuelle Veranstaltung und die größte», erinnert sich Florane Giolat von Moovijob. Im September war die Seite für 15.000 bis 20.000 gleichzeitige Verbindungen getestet worden. Während der Veranstaltung waren es dann zweitweise doppelt so viele, was zu Störungen bei den Videokonferenzen führte. Damit es beim kommenden 11. Moovijob Day keine Probleme gibt, dürfen maximal 4000 Kandidaten teilnehmen. Diese müssen sich bis 18 Uhr am kommenden Donnerstag registriert haben. Außerdem wurden die Zeiten verlängert, um zu viele gleichzeitige Verbindungen zu vermeiden.

Das Moovijob-Team wählt die Teilnehmer im Vorfeld aus, bereits jetzt sind es mehr als 3000. «Die Auswahl basiert auf der Übereinstimmung zwischen den von den teilnehmenden Unternehmen vorgeschlagenen Stellenangeboten und den Lebensläufen der Kandidaten», erklärt Florane Giolat. Fast 700 Angebote von 75 Unternehmen sind bereits auf der Event-Seite der Moovijob-Website online.

(Marion Mellinger/L'essentiel)