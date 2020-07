Saar-​​Polizei stoppt betankten Luxemburger

Ein dunkler BMW mit Luxemburger Kennzeichen, dessen Fahrer in Schlangenlinien auf der A8 im Saarland unterwegs war, wurde am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr der Polizei in Völklingen gemeldet. Wie die saarländischen Beamten am Donnerstag mitteilen, konnten sie das gemeldete Fahrzeug auf der A1 bei Illingen aus dem Verkehr ziehen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest: Der 35-Jährige Luxemburger hinter dem Steuer hatte zu viel Alkohol getrunken.

Gegenüber den Polizisten gab der Mann aus dem Großherzogtum an, dass er auf dem Weg von Perl nach Heusweiler einen Liter Wein getrunken habe. Ein Atem-Alkoholtest ergab dann auch einen Wert von 1,84 Promille, woraufhin der Fahrer eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein konnten die Beamten dem Mann nicht mehr abnehmen, das hatten bereits die Kollegen in Luxemburg erledigt. Hier hat der 35-Jährige bereits am Montag in Echternach – ebenfalls betrunken – einen Unfall verursacht. Bei dem Unfall wurden laut Meldung der Police Grand-Ducale vom Montag zwei parkende Autos beschädigt.

(LH/L'essentiel)