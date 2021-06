Neuinfizierte sind in Luxemburg unter 60 Jahre alt

Die Inzidenzrate in den Altersgruppen der über 60-Jährigen geht im Großherzogtum gegen Null. Dies geht aus dem jüngsten Wochenrückblick des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach sind alle mit dem Coronavirus Infizierten in Luxemburg unter 60 Jahre alt. Betroffen sind nun vor allem junge Menschen.

Das zeigt zwar, dass die Impfung in Luxemburg funktioniert, aber eben auch, dass die Corona-Pandemie nicht vorbei ist. Während sich die Situation mit sehr wenigen täglichen Infektionen im Vergleich zum Jahresbeginn stark verbessert hat, stieg in der Woche vom 21. bis 27. Juni die Zahl der Infektionen von 90 auf 107 (+19 Prozent) an. Gleichzeitig war auch die Zahl der Tests in der vergangenen Woche rückläufig (von 46.365 auf 39.181). Die Inzidenzrate stieg von 14 Fällen pro 100.000 Einwohner auf 17. Die Positivitätsrate stieg von 0,19 Prozent in der vorangegangenen Woche auf 0,27 Prozent.

Inzidenzrate der 15- bis 29-Jährigen steigt um 108 Prozent

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg und der Delta-Variante gibt, bleibt jedoch unklar. Zumal der jüngste Bericht des Ministeriums hierzu keine Zahlen nennt. «Aus technischen Gründen lagen die Daten zur Sequenzierung der Varianten nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung dieses Wochenberichts vor», heißt es aus dem Ministerium.

Klar wird aus dem Bericht lediglich, dass Jugendliche und junge Erwachsene aufgrund der fehlenden Impfung am meisten von den jüngsten Infektionen betroffen sind. In der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen ist die Inzidenzrate um 108 Prozent gestiegen. Diese Zahlen mahnen zur Vorsicht, da die Quelle der Infektion in mehr als 40 Prozent der Fälle unbekannt ist. Der Familienkreis (21,5 Prozent) bleibt die erste bekannte Quelle, gefolgt von Auslandsreisen (15 Prozent) und Freizeitaktivitäten (13,1 Prozent).

(th/L'essentiel)