René Mathieu hat «Gäste am Tisch weinen sehen»

«La Distillerie» unter Sternekoch René Mathieu ist bei den «We're Smart World Awards» zum zweiten Jahr hintereinander als bestes Gemüserestaurants der Welt gekürt worden. «Es ist einfach magisch. Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, zweimal hintereinander gewählt zu werden», freut sich Küchenchef Mathieu. Den Preis würden er und sein Team in diesem Jahr noch mehr genießen als im vorherigen, da die Pandemie die Festlaune zuletzt verdorben hätte. «Noch einmal die Nummer Eins zu sein, ist für ein kleines Land wie Luxemburg einfach genial», sagt Mathieu.

Seit bereits zehn Jahren geben der Spitzenkoch und sein Team die größte Mühe, Gemüse, aber auch Kräuter, Früchte und Blumen in den Kochtöpfen auf «eine höhere Ebene» zu bringen. Auf der Speisekarte des Restaurants steht übrigens nichts mit tierischem Ursprung. Eiweiß wird unter anderem durch Aquafaba – das Kochwasser von Kichererbsen – ersetzt. «Wir kochen das Gemüse so, dass es geschmacklich und gesundheitlich am besten zur Geltung kommt», erklärt Mathieu.

«Ich habe Gäste am Tisch weinen sehen»

Die Philosophie des Gault&Millau-Chefkochs des Jahres 2021, der ebenfalls mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, würdigt die Natur und die Erde. «Die Natur ist genauso unzähmbar wie ein Löwe. Versucht man diesen zu zähmen, wird er sich eines Tages erheben.» Dabei setzt die «Distillerie» bei ihren Gerichten vor allem auf lokale und saisonale Produkte – hier ein Hauch fermentierte Nusssahne, dort Pflanzenmilch aus Hundskamille. «Alles, was um uns herum wächst, ist gut für uns. Wieso sollte man dann ans andere Ende der Welt reisen, um es zu finden?», findet Mathieu.

Für jede winzige Kräuterart oder Blume und für jedes Gericht hat Mathieu eine Erklärung, eine Geschichte parat. Die Kundschaft bestehe sowohl aus sehr jungen Leuten, denen die Produkte unbekannt sind und die diese gerne entdecken möchten, als auch aus älteren Gästen, die sich durch die Gerichte an ihre Kindheit erinnern. «Ich habe Gäste am Tisch weinen sehen», sagt Mathieu, «es ist einfach ein wunderbares Gefühl, Emotionen zu schaffen. Es ist Nahrung für Körper und Seele».

Diesen Austausch pflegt Mathieu nicht nur mit seinen Kunden, sondern ebenfalls mit den lokalen Produzenten. «Ich arbeite so weit wie möglich mit Wildprodukten und mit zahlreichen kleinen Produzenten zusammen. Ich möchte nicht allein in meiner Welt leben, sondern möchte den Menschen um mich herum helfen, zu wachsen», sagt er.

