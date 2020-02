Gericht verhandelt ab März über A13-​​Auffahrt

Die Geschichte der Autobahnauffahrt der A13 in Frisingen geht weiter. Der Fall soll am 6. März in erster Instanz vor Gericht verhandelt werden. Das Urteil werde dann wenige Wochen nach Prozessbeginn erwartet. Das geht aus der Antwort des Verkehrsministers François Bausch (Déi Gréng) auf die parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Gusty Graas (DP) hervor.

Seit nunmehr 17 Jahren streitet sich ein Landwirt mit dem Staat um den Baugrund auf dem die Auffahrt errichtet wurde. Der Bauer behauptet, dass die Autobahnauffahrt ohne seine Genehmigung auf seinem Grundstück gebaut worden sei. Seit Jahren finden Verhandlungen über dessen Entschädigung statt. Inzwischen verhindern Straßensperren das Autos über die Auffahrt die Saarautobahn A13 erreichen.

Auch wenn diese Affäre demnächst vor Gericht entschieden werde, hieße das noch lange nicht, dass die Auffahrt sofort für den Verkehr freigegeben werden kann, erklärte Bausch. Der Fall könne immer noch in die Berufung gehen, bis die zweite Instanz den Fall endgültig entschieden habe könne einige Zeit vergehen. Und selbst wenn die Entscheidung fällt wird die Auffahrt nicht sofort frei gegeben. Denn dann sind möglicherweise Wartungsarbeiten oder sogar eine Erneuerung der Fahrbahn erforderlich, bevor die Autofahrer die Auffahrt befahren könnten.

(jg/L'essentiel)