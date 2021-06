Krankengeld gehört auf die Steuererklärung

Der Stichtag am 30. Juni für die Abgabe der Einkommens-Steuererklärung 2020 rückt näher. Eine Maßnahme, die aufgrund der Corona-Pandemie ergriffen wurde, ändert die Gewohnheiten beim Ausfüllen der Erklärung. Für den Zeitraum zwischen April und Juni 2020 übernimmt die Nationale Gesundheitskasse (CNS) ab dem ersten Tag der Krankheit die Kosten für den Arbeitgeber. Normalerweise greift diese Regelung erst ab dem 77. Krankheitstag.

Dies hat zur Folge, dass neben den Gehältern auch das Krankengeld, das im Krankheitsfall von der CNS gezahlt wurde, angegeben werden muss. Diese Beträge müssen im Feld «Nettoeinkommen aus nichtselbständiger Arbeit», in Zeile C (Leistungen bei Krankheit, Mutterschaft, Unfall und Arbeitslosigkeit), mit einer Bescheinigung der CNS vermerkt werden. Auch in der Gehaltsabrechnung des Arbeitgebers sollten die Krankengelder angegeben sein. Beibehalten wird auch bei Telearbeit, dass man Reisekosten in Höhe von maximal 2574 Euro von der Steuer absetzen kann.

Die ursprünglich für den 31. März angesetzte gesetzliche Frist für die Einkommenssteuererklärung 2020 wurde auf den 30. Juni verschoben. In bestimmten Fällen kann auch eine Verlängerung der Frist bis zum 31. Dezember gewährt werden.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)