SNCT wird zu 75 Prozent vom Staat kontrolliert

Die deutliche Preiserhöhung der Tarife der Société nationale de contrôle technique (SNCT) um rund 40 Prozent sorgte für viele verärgerte Kommentare in ganz Luxemburg. Auf Nachfrage von L'essentiel versicherte die Regierung, dass sie sich nicht in das Tagesgeschäft der SCNT in einem Sektor des freien Wettbewerbs einmischen werde.

«Wie können wir sagen, dass sich der Staat nicht in die Preiserhöhungen einmischen darf, wenn er 75 Prozent der SNCT besitzt, oder sogar 95 Prozent, wenn wir den Anteil der Banque et Caisse d'Épargne de l'État (BCEE) hinzufügen?», wird in einem der Kommentare gefragt. Die SNCT ist zu 100 Prozent im Besitz der Société nationale de circulation automobile (SNCA), die wiederum zu 75 Prozent im Staatsbesitz ist (4,5 Millionen Euro von einem Grundkapital von sechs Millionen Euro). Im Verwaltungsrat der SNCA wird der Staat durch fünf von acht Mitgliedern vertreten, darunter die Vorsitzende des Verwaltungsrates, Josiane Pauly, Chefberaterin des Mobilitätsministeriums, sowie durch einen Vertreter der BCEE und der CLC.

Eine ähnliche Zusammensetzung zeigt sich beim Verwaltungsrat der SNCT, ebenfalls unter dem Vorsitz von Josiane Pauly, mit fast den gleichen Regierungsvertretern wie bei der SNCA: Guy Heintz (Verkehr und Verkehrssicherheit) und Michelle Steichen (Generalinspektion für Finanzen) sowie Rudi Belli (BCEE), Ernest Pirsch (House of Automobile) und Alain Petry (CLC). In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass der ACL die Tariferhöhung der SNCT als «politische Konnotation, die den Willen der Regierung bekräftigt» ansieht.

(Gaël Padiou/L'essentiel)