«Most Wanted« nach Straftat in Luxemburg

Im Januar 2003 war Yeon Choy Teoh (Nickname: Suzuki, Tai Lau) an einer Schießerei in einem chinesischen Restaurant im Westen Luxemburgs beteiligt. Schwer verletzt wurde er verhaftet und in Luxemburg in Gewahrsam genommen, aber wieder freigelassen. 2008 wurde der 56-jährige Malaysier wegen mehrfacher Erpressung zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.

Heute gehört Yeon Choy Teoh zu den europaweit meist gesuchten Straftätern. Der Flüchtige gilt als gefährlich und könnte bewaffnet sein. Er spricht mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Kantonesisch und auch Mandarin. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich unter falschem Namen in Europa versteckt. In der Vergangenheit lebte er in Belgien. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Im Falle einer Verhaftung muss Yeon Teoh eine Freiheitsstrafe von 11 Jahren und 167 Tagen verbüßen. Das schreibt Europol. Denn Yeon Choy Teohs Gesicht wurde nun in der Kampagne «Crime has no gender» veröffentlich.

(Thomas Holzer/L'essentiel)