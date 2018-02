Einbrecher attackiert Polizist mit Nagelschere

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Mann ist am gestrigen Montagabend in ein Privathaus in Wahlhausen eingebrochen. Er hatte sich durch eine unverschlossene Tür im Anbau des Wohnhauses Zugang verschafft und durchsuchte die Räume nach Zigaretten und Alkohol. Die Besitzerin ertappte den Eindringling jedoch und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten den mutmaßlichen Einbrecher schnell ausfindig machen. Doch er widersetzte sich seiner Verhaftung – mit einem Fingernagelschneider. Die Polizisten machten kurzen Prozess und setzten den Angreifer mit einem Polizeigriff außer Gefecht. Das Diebesgut, bestehend aus Zigaretten sowie einigen Bier- und Weinflaschen, wurde der Besitzerin zurückgegeben. Der Täter wurde unterdessen in die Strafanstalt nach Schrassig gebracht und heute morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)