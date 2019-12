Datenschutz bei der Polizei? Fehlanzeige

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei muss ihren Umgang mit personenbezogenen Daten grundsätzlich ändern. Zu diesem Schluss kommt ein umfassender Bericht, den die Generalinspektion der Polizei (Inspection générale de la police - IGP) am Mittwoch vorgelegt hat. Im Juni wurde die Aufsichtsbehörde von François Bausch, Minister für Innere Sicherheit, mit der Untersuchung beauftragt. Vorausgegangen war ein Datenskandal.

Aus der Analyse von Interviews mit Polizeibeamten schließt die IGP, dass die Beamten in der täglichen Praxis Akten nutzen, ohne die Richtlinien des Datenschutzes zu beachten. «Polizeibeamte stellen sich oft gar nicht erst die Frage, ob sie Daten überhaupt einsehen dürfen oder nicht», erklärt Monique Stirn, Generalinspektorin der Polizei. Daher empfiehlt die IGP einen «ambitionierten Plan zur Sensibilisierung für den Datenschutz», welcher Polizeiakademie und Weiterbildung einbezieht.

Aber das Problem geht noch tiefer. Denn schon die Programme zur Erfassung personenbezogener Daten sind so konzipiert, dass die Dimension des Datenschutzes meist fehlt, betont Monique Stirn. Was bedeutet, jeder kann auf fast alles zugreifen, Nutzerrechte werden nicht gestaffelt abgefragt. Die staatliche Stelle, die sensible Daten sammelt, darf sich daher nicht auf einen verantwortungsbewussten Umgang der Mitarbeiter verlassen. Die Strukturen müssen den Datenschutz gewährleisten.

IGP setzt dennoch auf Sensibilisierung

Bei Datensätzen, die forensische Informationen wie die DNA von Bürgern speichern, bleiben etwa Namen und Tatbestände erhalten und werden nicht automatisch mit gelöscht, wenn das DNA-Profil gelöscht wird. Die Beamten können hier nur auf Anweisung der Justizbehörde handeln. Die Verfahren sind für viele Beamte unklar. Auch vermisst die Aufsichtsbehörde eine Sortierung nach Schwere der Taten.

Wie lange welche Daten gespeichert werden dürfen und wie sichergestellt wird, dass sie nach Ablauf der Frist auch gelöscht werden, ist eine weitere zentrale Frage im Datenschutz. Insgesamt gibt die Behörde 13 Empfehlungen, scheint aber statt auf Strukturen eher auf Sensibilisierung zu setzen.

Ein Grund dafür scheint zu sein, dass die IGP nicht nur den Datenschutz im Blick hat, sondern auch die «Qualität», der Daten, da sie etwa bei Wiederholungstätern relevant werden können. Ein Vorschlag der Aufsichtsbehörde lautet, pensionierte Mitglieder der Kriminalpolizei einzusetzen, die «im Nachhinein die Informationen überprüfen und erfassen» können. Hier könnte allerdings erneut ein Problem im Hinblick auf den Datenschutz entstehen.

(jg/L'essentiel/mb)