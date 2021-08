40 Fahrzeuge warten auf Abschleppdienst

Im Süden Luxemburgs gibt es derzeit keinen Abschlepp-Platz für falschgeparkte Fahrzeuge. Diese müssen mittlerweile vor Ort von der Polizei blockiert werden. Im Südwesten stehen momentan rund 40 solche Fahrzeuge. Nicht selten werden diese jedoch durch Vandalismus beschädigt. Bei einigen davon – zum Beispiel in der Rue Barbourg in Esch/Alzette – wurden mittlerweile die Fenster eingeschlagen oder die Reifen eingestochen.

Zur Erinnerung: Der ehemalige Abstellplatz in Esch/Alzette wurde am 14. August 2020 «aus Sicherheitsgründen» stillgelegt. Seitdem arbeitet das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten an einer Lösung für den Standort Raemerich.

Volle Kapazität des Abstellplatzes ist bereits erreicht

Derzeit gibt es in Luxemburg nur zwei Abschleppplätze: Am Findel (etwa 200 Meter von der Polizeidienststelle) und in Colmar-Berg. «Das ist viel zu wenig, um den aktuellen Bedarf der beiden Regionen abzudecken», sagte vor einigen Tagen Henri Kox, Minister für innere Sicherheit. Der Abstellbedarf der südwestlichen Regionaldirektion übersteige dementsprechend die verfügbaren Kapazitäten. Wie die Polizei bestätigte, standen in der vergangenen Woche insgesamt 224 Fahrzeuge auf dem Abstellplatz Colmar-Berg. Der Standort verfügt jedoch nur über einer Kapazität von 220 Plätzen. Auch am Findel sei die maximale Kapazität von 159 Fahrzeugen fast erreicht. Momentan befinden sich dort bereits 141 abgeschleppte Fahrzeuge. Eine kurzfristige Erweiterung des Abstellplatzes am Findel – ein Gelände, das von der Polizei verwaltet wird – sei laut Kox jedoch «nicht realisierbar».

Wer sein Auto auf einem Abstellplatz abholen möchte, muss übrigens rund 250 Euro auf den Tisch legen. Es ist außerdem zu beachten, dass seit 2019 falschgeparkte Fahrzeuge auf Autobahnen und Landesstraßen bereits nach 24 Stunden abgeschleppt werden.

(ol/L'essentiel )