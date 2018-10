Diesel-​​Preis so hoch wie zuletzt im September 2014

Der Diesel-Preis in Luxemburg bewegt sich wieder auf die 1,2-Euro-Marke zu. Ab Donnerstag kostet der Kraftstoff an allen Tankstellen des Landes den Maximalpreis von 1,184 Euro pro Liter. Das sind 3,1 Cent mehr als noch am Vortag. Eine 50-Liter-Tankfüllung verteuert sich somit auf einen Schlag um 1,55 Euro auf 59,2 Euro. Ähnlich teuer war der Diesel zuletzt am 9. September 2014.

Vorerst stabil bleiben die Preise für Benzin mit 95 (1,278 Euro pro Liter) und 98 Oktan (1,332 Euro).

(L'essentiel)