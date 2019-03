Schokolade ist schließlich jedermanns Sache

Artikel per Mail weiterempfehlen

ChocoYours ist ein Kleinunternehmen, das von zwölf Schülern aus dem Luxemburger Lycée Technique du Centre gegründet wurde. «Um ein erfolgreiches Kleinunternehmen zu gründen, mussten wir ein Produkt finden, das allen gefällt. Deshalb haben wir an Schokolade gedacht!», erklärt Betriebsleiterin Wiam.

Ein Teil ihrer Produktion wird in der Schokoladenfabrik der ASBL Fondation du Tricentenaire in Bissen durchgeführt. Dort stellen Menschen mit Autismus die Schokopralinen her.

Als umweltbewusstes Unternehmen gelten

Die Schüler kümmern sich zudem um ein weiteres Produkt. «Wir produzieren Schokolade, die in heißer Milch geschmolzen wird. Alle dazu verwendeten Zutaten stammen aus der Biolandwirtschaft und dem Fairen Handel», betonen die Gründer. ChocoYours möchte als umweltbewusstes Unternehmen gelten und achtet deshalb darauf, keine Kunststoffverpackungen zu verwenden.

«Neben der Schule zusätzlich noch ein Betrieb zu leiten ist eine große Verantwortung. Aber Übung macht den Meister», sagt die Gruppe. Die Mitarbeiter hoffen, die Aufmerksamkeit der Jonk Entrepreneuren-Jury auf sich zu ziehen und in die Top 16 der Kleinunternehmen zu kommen. Das Gewinnerunternehmen wird am 6. Juni beim Kinepolis in Kirchberg bekannt gegeben.

(Ana Martins/L'essentiel)