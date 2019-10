Bird will seine E-​​Scooter nicht aufgeben

Die Entscheidung fiel am späten Donnerstagnachmittag: Die E-Scooter, die seit Dienstag in der Hauptstadt zum Verleih angeboten wurden, sollen noch in dieser Woche verschwinden. Wie L'essentiel am Donnerstag berichtete, traf sich das Verleihunternehmen Bird mit Bürgermeisterin Lydie Polfer. Warum ihre Entscheidung, diesen Service abzuschaffen? «Wegen des verursachten Chaos' und der bestehenden Gefahr», begründete Polfer.

Doch damit gibt sich Bird längst nicht geschlagen. In einer Mitteilung an L'essentiel schreibt das Unternehmen am Freitag, dass die Entscheidung der Stadtverwaltung nur «vorübergehend» sei. Bird zielt darauf ab, sein Projekt besser zu gestalten, um sich in Luxemburg durchzusetzen. «Nachdem wir im Laufe der vergangenen Monate sämtliche Anfragen für den Verleih gemacht hatten, sahen wir dem Gespräch mit Lydie Polfer positiv entgegen», fügt Bird hinzu.

«Wir unterbrechen vorübergehend unsere Dienste in Luxemburg»

Laut der Mitteilung habe Lydie Polfer dem Unternehmen, das bereits in mehreren Großstädten ihre elektrischen Tretroller verleiht, ihre Bedenken mitgeteilt. Darauf will Bird nun eingehen. «Wir unterbrechen vorübergehend unsere Dienste in Luxemburg», heißt es. Birds Schätzungen zufolge hätten in den vergangenen Tagen 2000 Menschen in Luxemburg die Bird-App heruntergeladen und die E-Scooter genutzt. «Wir wissen, dass diese Entscheidung für tausende von Menschen eine große Enttäuschung ist. Wir halten es jedoch für notwendig, mit den Städten, in denen wir unseren Verleih-Service anbieten, eng zusammenarbeiten», so der Bird-Sprecher weiter.

Die Unterbrechung sei außerdem ein «Zeichen des guten Willens», bis «gewisse Änderungen ihres Systems vorgenommen werden». Für Bird ist klar: Die E-Scooter sind «eine umweltfreundliche Alternative» und ein notwendiges Instrument zur Bekämpfung von Staus und Umweltverschmutzung».

(Nicolas Chauty/L'essentiel)