Michel Wolter fordert Rücktritt von Dieschbourg

Umweltministerin Carole Dieschbourg hat am Donnerstag in ihrer Erklärung vor der Chamber zur «Gaardenhaischen»-Affäre um Roberto Traversini, dem ehemaligen Differdinger Bürgermeister, «alle Fakten wieder auf den Tisch gelegt», wie sie sagte. Sie legte «den genauen Verlauf der Bearbeitung des Antrags» dar, der in den vergangenen Wochen so heftig diskutiert wurde. «Ich habe die Anfrage von Herrn Traversini wie alle anderen behandelt. Mein Ministerium bearbeitet 20 Prozent aller Anfragen in weniger als einem Monat. Die von Herrn Traversini wurde nicht gesondert behandelt», sagt Dieschbourg.

Traversini habe Fehler gemacht. Darüber könne und wolle die Umweltministerin nicht hinwegsehen. Sie wies auf die gesetzliche Verpflichtung hin, nach der Genehmigungsanträge, die nach Beginn der Bauarbeiten gestellt werden, genauso behandelt werden müssen, wie jene, die zuvor eintreffen. Zur möglichen Rechtswidrigkeit der Genehmigung, die von der Opposition angeprangert wird, erklärte die Umweltministerin: «Eine Untersuchung läuft und ich vertraue der Rechtssprechung unseres Landes.»

« Die Ministerin sollte dem Beispiel von Herrn Traversini folgen »

Die Opposition akzeptierte Dieschbourgs Ausführungen nicht. Nach Ansicht des CSV-Abgeordneten Michel Wolter (CSV) sei die Affäre ein klarer Fall von Vetternwirtschaft. Er erklärte, dass Dieschbourg während des gesamten Verfahrens genau Bescheid gewusst habe und bezichtigte die Ministerin der Lüge. Die Untersuchung des Falles bezeichnete er als «Farce». Für ihn sei der Fall Traversini noch lange nicht abgeschlossen.

Wolter führte auch zwei Datenträger ins Feld, auf denen Fotos gespeichert seien, die bewiesen, dass Dieschbourg Traversinis Antrag bevorteilt habe. Diese wolle er nun der Staatsanwaltschaft zukommen lassen. «Wenn die Koalition nicht reagiert und der Staatsminister nicht die notwendigen Schlussfolgerungen zieht, müssen wir uns fragen, was gerade in unserem Land geschieht. Carole Dieschbourg und ihr Ministerium haben auf ganzer Linie versagt. Das ist einer der größten Umweltskandale der vergangenen Jahre. Die Ministerin sollte dem Beispiel von Herrn Traversini folgen und zurücktreten», sagte Wolter.

