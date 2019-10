Luc aus Befort will «Masterchef» werden

An der Aufgabe, die den Kandidaten der TV-Kochshow Masterchef beim Casting gestellt wurde, scheiterten schon 70 Hobbyköche: Ein Omelett in 15 Minuten zubereiten, den Teller anrichten, die Arbeitsfläche säubern und währenddessen ein Interview geben. Unter den 30 Bewerbern, die diese Hürde nahmen und sich für die Sendung qualifizierten, ist auch ein Teilnehmer aus Luxemburg: Luc Hoffmann aus Befort.

«Masterchef»



Die Jury der Sendung besteht aus Ralf Zacherl, Maria Groß und Nelson Müller. Nach eigenen Angaben ist «Masterchef» die «erfolgreichste und härteste Kochsendung der Welt». Das Format gibt es in mehr als 50 Ländern, unter anderem in den USA, Australien, Türkei und Thailand. Für die dritte Staffel in Deutschland bewarben sich 1000 Köche. 100 von ihnen wurden für das Casting eingeladen, 30 schafften es schließlich in die Sendung.

In den ersten beiden Folgen der dritten Staffel, die am 30. September beim Bezahlsender Sky ausgestrahlt wurden, setzte sich Hoffmann mit einem Schokokuchen mit flambierten Früchten und Vanillesoße durch. In Folge drei sollten die Kandidaten ein «Gericht für das erste Date» kreieren. Weil Hoffmanns Lammkotelett mit Kartoffelpüree in Rotweinsauce die Jury nicht überzeugte, musste er in den Pressure Test. Dort sollte die Tomate das Gericht bestimmen. Hoffmann erreichte mit einer Wachtelbrust auf Nudeln in Tomatensoße durch das Hintertürchen noch die nächste Runde.

« Man muss wirklich richtig gut kochen können »

In Folge vier musste er ebenfalls nachsitzen, da das Flying Buffet seines Teams gegen das der Konkurrenz den Kürzeren gezogen hatte. Im Geschmackstest bewies Hoffmann dann aber einen feinen Gaumen und zog in die Runde der letzten 16 Hobbyköche ein.

In der fünften und sechsten Folge, die am heutigen Montag um 20.15 Uhr laufen, müssen drei weitere Kandidaten gehen. Für sich und seine Fans hat Hoffmann ein Public Viewing ab 18 Uhr organisiert. Der Koch lädt dazu ins Café Kleng Gemeng nach Mamer ein.

Hoffmann, der bereits bei den Formaten Kochduell, Mastercook, Küchenschlacht und Topfgeldjäger vor der Kamera stand, verrät gegenüber L'essentiel: «Es wird actionreich zur Sache gehen. Unter anderem steht ein Staffelkochen auf dem Programm.» Wie der Sender sagt, sei Masterchef die «härteste Sendung der Welt». Dem kann Hoffmann nur zustimmen: «Im Vergleich zu den anderen Shows ist das wirklich nochmal etwas anderes. Hier sind 60 Minuten auch wirklich 60 Minuten. Wir haben keine Vorgaben und müssen alles aus dem Stegreif zubereiten. Man muss also wirklich richtig gut kochen können.»

(sw/L'essentiel)