«Relais pour la Vie 2020» wegen Corona abgesagt

Die diesjährige Ausgabe des «Relais pour la Vie» wird wegen der Coronavirus-Epidemie nicht stattfinden. Das teilte die Krebsstiftung, die das Event jedes Jahr organisiert, in einer Pressemitteilung am Mittwochmorgen mit. Im Jahr 2019 hatte die Veranstaltung 13.783 Läuferinnen und Läufer versammelt. Auch am Wochenende des 21. und 22. März wurden Tausende von Läufern und ehemalige Patienten in der Coque erwartet.

Am Dienstagnachmittag hieß es auf der Website der Veranstaltung, dass die Krebsstiftung «in Absprache mit den Gesundheitsbehörden das Risiko für den ‹Relais pour la Vie 2020›» abschätzen würde. Nun wurde eine Entscheidung gefällt: der Relais findet nicht statt.

Während Frankreich alle Veranstaltungen verboten hat, bei denen mehr als 5000 Menschen auf engem Raum zusammenkommen, hat Luxemburg beschlossen, die Situationen gesondert abzuschätzen. Ein Konzert von Gims, das in der Rockhal stattfinden sollte, wurde bereits verschoben. Der Rapper ließ alle seine Termine der Tournee verlegen. In Luxemburg gibt es derzeit nur einen bestätigten Fall des Coronavirus. 21 Personen befinden sich nach Angaben von Gesundheitsministerin Paulette Lenert derzeit in Quarantäne.

