Immer mehr Unternehmen müssen schließen

Die Zahl der luxemburgischen Unternehmen, die sich in gerichtlicher Liquidation befinden, ist seit 2020 eindeutig gestiegen, das sei auf die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen zurückzuführen. «Ein Anstieg um 68 Prozent im Vergleich zu den beiden Vorjahren», heißt es von Statec. Im Oktober 2020 habe es 142 Liquidationen gegeben. So viele habe es in über drei Jahren nicht gegeben. Das waren sogar 115 Prozent mehr als im Oktober 2019, als es zu 66 Liquidationen kam. Vor Beginn der Pandemie wurden im Großherzogtum durchschnittlich im Januar, Februar oder März 2018 und 2019, etwa 60 Liquidationen von den Gerichten ausgesprochen. Bereits zu Jahresbeginn 2021 waren es mit 90 Liquidation im Januar und 116 im Februar deutlich mehr.

«Vor allem in den Branchen Handel und bei spezialisierten, wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten stellen wir eine Zunahme der Liquidationen fest», so Statec. Zur Erinnerung: «Die Liquidation einer Gesellschaft führt dazu, dass diese Gesellschaft verschwindet und aufhört, Rechtspersönlichkeit zu haben.»

Anfang März hatten 128 führende Politiker, Wirtschaftsvertreter und Sozialpartner in Luxemburg, die von der Idea Foundation (einem von der Handelskammer gegründeten Verein) befragt wurden, sich zum wirtschaftlichen Verlauf der Krise geäußert. Bereits damals hatten sie sich die Entscheidungsträger Sorgen um die Unternehmen gemacht und befürchtet, dass sich die Situation in der zweiten Jahreshälfte von 2021 und der ersten Jahreshälfte von 2022 verschlechtern würde.

(nc/L'essentiel)